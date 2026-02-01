Calcio risultati serie A | Torino a quota 26 punti

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, il Torino sale a 26 punti in classifica. La ventitreesima giornata di Serie A offre altri risultati: la Lazio batte il Genoa 3-2, il Sassuolo supera il Pisa 3-1, il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina, il Cagliari travolge il Verona 4-0. Oggi ci sono ancora le partite di Como-Atalanta e Cremonese-Inter, rispettivamente alle 15 e alle 18.

Roma, 1 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Lecce 1-0 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventiquattresima giornata: venerdì 6 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Torino Lecce Calcio, risultati e classifica di Serie A: Bologna a 26 punti Ecco un aggiornamento sulla classifica di Serie A: il Bologna si trova a 26 punti dopo la diciassettesima giornata, con risultati recenti che includono il pareggio contro il Sassuolo. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Conceicao e Openda strappano i tre punti alla Roma e si portano a quota 29 I risultati della Serie A 202526 sono aggiornati in tempo reale, con attenzione alle partite in corso e alle classifiche. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostici 10a giornata Serie A – 2025/26: analisi, quote scommesse e consigli #serieA #pronostici Ultime notizie su Torino Lecce Argomenti discussi: Calcio, risultati serie A: Napoli a -1 dal Milan; Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 23ª giornata. Serie A, Torino-Lecce 1-0. Adesso Como-Atalanta, in serata giocano Inter e JuventusLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Torino-Lecce 1-0. Adesso Como-Atalanta, in serata giocano Inter e Juventus ... tg24.sky.it Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0 ... tg24.sky.it RISULTATI GARE SABATO 24 E DOMENICA 25 GENNAIO '26 CALCIO: SETTORE GIOVANILE AGONISTICO U19 JUNIORES SABATO 24 GENNAIO DUE STELLE - ARZERELLO La squadra Juniores di Marin e Bozzato ha vinto 4 a 0 in casa contro l'Arzerello - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.