Calcio risultati serie A | Sassuolo a 27 punti

Ecco un riepilogo aggiornato dei risultati della ventiduesima giornata di Serie A. Attualmente, il Sassuolo si trova a quota 27 punti, con alcune partite ancora da disputare. La classifica e i punteggi riflettono le ultime partite giocate, tra cui le vittorie di Inter e Atalanta, oltre alle altre sfide in programma nel weekend.

Roma, 25 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-Cemonese 1-0 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo 27, Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese 24, Genoa 20, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calcio, risultati e classifica di Serie A, scatto SassuoloEcco i risultati aggiornati della Serie A: Genoa-Pisa si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Sassuolo-Parma si è terminata sul risultato di 1-1.

Calcio, risultati e classifica di Serie A: Bologna a 26 puntiEcco un aggiornamento sulla classifica di Serie A: il Bologna si trova a 26 punti dopo la diciassettesima giornata, con risultati recenti che includono il pareggio contro il Sassuolo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LAURIENTÉ e PINAMONTI corsari in Sardegna: Cagliari-Sassuolo 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Argomenti discussi: Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 21ª giornata; Serie A: vincono Milan, Roma e Fiorentina. Parma-Genoa 0-0. VIDEO; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Calcio, risultati serie A, l’Inter vola a +6.

Serie A, Sassuolo-Cremonese 1-0. Alle 15 Atalanta-Parma e Genoa-BolognaContinua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A. Stasera si giocano due big match: alle 18 si sfidano Napoli e Juventus, mentre alle 20.45 scendono in campo Roma e Milan ... tg24.sky.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net

TERZA CATEGORIA A I risultati del venerdì: colpaccio Academy Canale, cinquina Accademia Calcio Alba! Oggi in programma altre due partite - facebook.com facebook

Calcio Serie D - Risultati e classifiche x.com