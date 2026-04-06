Calcio Italia | il piano di Ulivieri tra talenti e cicli di 25 anni

Renzo Ulivieri, alla guida dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha presentato un piano volto a affrontare le criticità del calcio italiano. La strategia non prevede cambiamenti radicali, ma si concentra sulla risoluzione di problemi strutturali e sulla valorizzazione dei talenti. Ulivieri ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio equilibrato, evitando rivoluzioni immediate e puntando a cicli di sviluppo di circa 25 anni.

Renzo Ulivieri, che guida l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha delineato una strategia per superare l’attuale momento difficile del calcio nazionale, escludendo la necessità di stravolgimenti totali ma insistendo sulla risoluzione di nodi strutturali. L’intervento è avvenuto durante una trasmissione di Rai Radio 1, nello specifico su Radio Anch’io Sport. Il presidente dell’AIAC ha posto l’accento sulla carenza di qualità tecnica, individuando nel talento il punto più critico da affrontare. Nonostante ciò, ha ricordato come l’Italia vanti una tradizione di tecnici di alto livello, citando la presenza di Ancelotti, Montella e Cannavaro nell’attuale Mondiale, lamentando però l’assenza di Gattuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio Italia: il piano di Ulivieri tra talenti e cicli di 25 anni Parla il poliziotto infiltrato tra gli ultras di calcio: come ha fatto a ingannarli, un piano di mesiJames Bannon è un poliziotto che è riuscito a infiltrarsi tra gli hooligans del Millwall nel periodo di massima violenza nel calcio inglese: dovette... Terni: calcio nel parcheggio contro 25 anni di inquinamentoUn flashmob di protesta ha trasformato un parcheggio dismesso in uno spazio di rivendicazione sociale a Terni, dove il vecchio campo da calcio di... Temi più discussi: L’Italia fuori dai Mondiali, il piano Baggio e un sistema calcio che odora di vecchio; Italia fuori da Mondiale, cosa prevedeva il 'piano Baggio' mai attuato; Il piano di Roberto Baggio per rifondare il calcio in Italia (rimasto lettera morta): cosa c'è nel dossier di 900 pagine del 2011 abbandonato dalla Figc; Il piano di Baggio per cambiare il calcio italiano: perché se ne parla. Malagò presidente Figc, il piano Gravina contro Abodi. Italia-Bosnia, il retroscena premio partitaPerché comanda più la Serie D che la Serie A, il ruolo di Abete, cosa si sta muovendo per il futuro del calcio italiano ... tuttosport.com Italia fuori dal terzo Mondiale, cosa prevedeva il piano Baggio del 2011 mai attuatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Italia fuori dal terzo Mondiale, cosa prevedeva il piano Baggio del 2011 mai attuato ... tg24.sky.it «Sto bene qui, il sistema calcio in Italia non è tutto da buttare» facebook Ieri ho fatto alcune proposte in TV per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del x.com