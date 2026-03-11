Terni | calcio nel parcheggio contro 25 anni di inquinamento

A Terni, un gruppo di persone ha organizzato un flashmob nel parcheggio abbandonato di Papigno, trasformandolo temporaneamente in uno spazio di protesta. La manifestazione si è svolta in un’area che ospitava un vecchio campo da calcio, chiuso ormai dal 2001, mentre si affrontano le questioni legate a oltre 25 anni di inquinamento. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione del sito e sulla questione ambientale.

Un flashmob di protesta ha trasformato un parcheggio dismesso in uno spazio di rivendicazione sociale a Terni, dove il vecchio campo da calcio di Papigno rimane chiuso dal 2001. La mobilitazione Ecogiustizia subito, promossa da una coalizione di associazioni, punta i riflettori sui 625 ettari del SIN che attendono bonifica da vent'anni. L'iniziativa si è svolta questa mattina con un atto simbolico: una partita di calcio giocata davanti al terreno sportivo inaccessibile, per evidenziare la perdita di spazi di socialità per i residenti. Nel pomeriggio, le richieste della società civile verranno presentate ufficialmente alle istituzioni nella sala consiliare di Palazzo Spada, durante l'evento previsto per le ore 16 dedicato al Patto di comunità.