Parla il poliziotto infiltrato tra gli ultras di calcio | come ha fatto a ingannarli un piano di mesi

James Bannon, un poliziotto undercover, ha raccontato come è riuscito a infiltrarsi tra gli ultras del Millwall durante uno dei periodi più caldi di violenza nel calcio inglese. Per mesi ha costruito la sua copertura, dovendo convincere il gruppo di hooligans di essere uno di loro. Ha dovuto superare diffidenze e sospetti, ma alla fine è riuscito a entrare nel cuore della frangia più violenta. Ora il suo racconto aiuta a capire come si può penetrare in ambienti così difficili.

Askatasuna, il poliziotto che ha salvato il collega: «Gli ho fatto scudo col mio corpo» Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento. Askatasuna, chi sono gli aggressori del poliziotto: «Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno» È un ragazzo di 22 anni, incensurato, che si definiva anarchico tra i conoscenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Millwall Ultras Argomenti discussi: L'invisibile non è un thriller: è successo davvero. Inizia stasera la serie tv sulla cattura del Padrino. Infodifesa. . Parla Alessandro, il poliziotto accerchiato e picchiato dai black bloc durante la manifestazione per #Askatasuna. Nel video anche la testimonianza di Lorenzo, il collega che è riuscito a salvarlo dal gruppo violento. #Tg1 #Torino #Polizia #Manifesta - facebook.com facebook Un primo bilancio parla di 11 agenti della polizia feriti durante gli scontri a Torino. Al momento in tutto si contano 33 feriti. Il poliziotto colpito a martellate non risulta in gravi condizioni, con contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra. x.com

