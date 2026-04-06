Calatafimi Segesta | 10 donne entrano nel Ceto svolta storica al rito

A Calatafimi Segesta domenica 5 aprile si è svolta la Processione della Santa Croce, un rito che dà il via ai preparativi per la Festa del Santissimo Crocifisso prevista a inizio maggio. Durante l’evento, dieci donne sono entrate nel Ceto, segnando una svolta storica nel modo in cui si svolge questa cerimonia. La processione ha attirato numerosi partecipanti e spettatori lungo le strade del paese.

A Calatafimi Segesta, nella giornata di domenica 5 aprile, si è tenuta la Processione della Santa Croce, l’evento che segna l’inizio ufficiale dei preparativi per la Festa del Santissimo Crocifisso prevista per i primi di maggio. L’atmosfera cittadina è stata travolta da un’ondata di visitatori e residenti che hanno riempito le vie del centro. Questo rito non rappresenta solo un atto di fede, ma funge da ponte tra le celebrazioni pasquali e l’identità storica locale, legata ai prodigi del 1657 avvenuti all’interno della chiesa di Santa Caterina. La comunità attende questa solenne celebrazione da 14 anni. Il cammino spirituale che ha avuto inizio ieri culminerà nelle giornate dell’1, 2 e 3 maggio, trasformando un’usanza locale in un polo d’attrazione di portata regionale per il turismo religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calatafimi Segesta: 10 donne entrano nel Ceto, svolta storica al rito Calatafimi Segesta: Ristorante sanzionato per irregolarità, sicurezza a rischio e controlli sui lavoratori contestati.Un’attività di ristorazione con intrattenimento a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, è stata sanzionata dai Carabinieri a seguito di... Le MMA entrano in FIJLKAM: è una svolta storicaL’allineamento alle direttive della United World Wrestling segna un passaggio strategico.