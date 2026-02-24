Le MMA entrano in FIJLKAM | è una svolta storica

Le MMA entrano ufficialmente nella FIJLKAM, portando a un riconoscimento concreto dello sport in Italia. La decisione nasce dall’aumento di praticanti e dalla richiesta di strutture più organizzate. Ora, gli atleti amatoriali possono contare su un supporto federale e su competizioni riconosciute a livello internazionale. La presenza della FIJLKAM apre nuove opportunità per le giovani promesse delle arti marziali miste. La strada verso una crescita più stabile e regolamentata è appena iniziata.

L’allineamento alle direttive della United World Wrestling segna un passaggio strategico. La FIJLKAM diventa così l'unica federazione italiana riconosciuta a livello internazionale per la gestione della disciplina, garantendo agli atleti l'accesso esclusivo ai circuiti ufficiali europei e mondiali. Il messaggio è chiaro: si passa dal dilettantismo alla programmazione. Il primo punto sul calendario è quello del 28 maggio, a Yerevan (Armenia), quando gli azzurri cercheranno le prime medaglie ufficiali ai Campionati Europei Under 20 e Senior. Un debutto che profuma di storia per una disciplina che cerca stabilità e regole certe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Le Mixed Martial Arts entrano ufficialmente nella FijlkamLe Mixed Martial Arts (MMA) entrano nella Fijlkam, che ora gestisce ufficialmente questa disciplina in Italia. VAR, cambia tutto! IFAB verso una svolta storica: il 28 febbraio il via libera per le doppie ammonizioniL’IFAB ha deciso di approvare una novità importante nel calcio: il 28 febbraio potrebbe arrivare il via libera alle doppie ammonizioni tramite il VAR.