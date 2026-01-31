Cassazione annulla sentenza contro i fratelli Franzè | nuova udienza per reati gravi a Reggio Calabria

La Cassazione ha annullato la condanna dei fratelli Cristian e Michele Franzè, che erano stati giudicati colpevoli di reati gravi a Reggio Calabria nell’ottobre 2024. La decisione apre la strada a una nuova udienza, dove dovranno essere riesaminati i loro casi. La vicenda torna in aula, mentre i fratelli aspettano di capire quale sarà il prossimo passo della giustizia.

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna dei fratelli Cristian e Michele Franzè, imputati a Reggio Calabria per reati gravi commessi nell’ottobre 2024. Il provvedimento, emesso dalla Quinta Sezione penale, ha disposto il rinvio del processo per una nuova valutazione da parte della Corte d’Appello, in quanto le motivazioni delle sentenze precedenti sono state ritenute insufficienti e affette da vizi logici. Il caso nasce da un episodio di violenza che, secondo l’accusa, scaturì da una disputa relativa al riscatto di un prestito di denaro. I due imputati erano stati incriminati per tentato sequestro di persona, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, lesioni personali aggravate e recidiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

