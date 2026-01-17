Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo voli dirottati e ritardi | disagi per i passeggeri
Venerdì 16 gennaio, l’aeroporto d’Abruzzo ha affrontato una giornata complicata a causa della fitta nebbia, che ha provocato dirottamenti e ritardi nei voli. La situazione ha creato disagi tra i passeggeri, costringendo a riorganizzare le partenze e gli arrivi. La nebbia intensa ha influenzato le operazioni aeroportuali, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse.
Giornata difficile quella di venerdì 16 gennaio all’aeroporto d’Abruzzo, dove la fitta nebbia ha causato una serie di disagi per i passeggeri, tra dirottamenti e lunghi ritardi. A segnalare quanto accaduto sono stati gli Amici dell’Aeroporto d’Abruzzo attraverso aggiornamenti in tempo reale sui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
