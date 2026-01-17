Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo voli dirottati e ritardi | disagi per i passeggeri

Venerdì 16 gennaio, l’aeroporto d’Abruzzo ha affrontato una giornata complicata a causa della fitta nebbia, che ha provocato dirottamenti e ritardi nei voli. La situazione ha creato disagi tra i passeggeri, costringendo a riorganizzare le partenze e gli arrivi. La nebbia intensa ha influenzato le operazioni aeroportuali, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse.

