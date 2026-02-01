Il Tribunale per i minorenni delle Marche sta vivendo un momento di grande stress. I numeri dei fascicoli sono in aumento, ma la mole di lavoro diventa troppo pesante da gestire. I giudici sono costretti a fermare le udienze, lasciando il sistema al limite del collasso. La situazione rischia di far salire ancora di più la tensione e il disagio tra i piccoli coinvolti.

Il disagio minorile cresce, i fascicoli aumentano, ma il Tribunale per i minorenni delle Marche rischia di non riuscire più a reggere l’urto. È il cuore dell’allarme lanciato dal presidente Sergio Cutrona, che durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario ha descritto una situazione ormai al limite. Ogni anno, nelle Marche, arrivano oltre mille procedimenti penali a carico di minori. "Si parla tanto dei maranza, ma se vogliamo evitare che ci siano, non dobbiamo aspettare che crescano e diventino delinquenti adulti", ha segnalato Cutrona. Ma proprio mentre il disagio cresce, il sistema che dovrebbe intercettarlo e governarlo rischia la paralisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cresce la violenza minorile. Ma il tribunale è al collasso: "Dovrò fermare le udienze"

Approfondimenti su Violenza Minorile

Il tribunale minorile delle Marche ha sospeso le udienze a causa della carenza di personale.

L’indice del benessere dei bambini 2024 evidenzia un aumento della povertà minorile al Sud, con un divario di 31,5 punti rispetto al Nord Ovest, sotto il tema di educazione e inclusione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Violenza Minorile

Argomenti discussi: L’allarme dei magistrati, cresce la violenza giovanile; Cresce la violenza minorile. Ma il tribunale è al collasso: Dovrò fermare le udienze; AG 2026 Corti d’appello: in crescita reati a carico di minori; Violenza giovani, la psicoterapeuta: Cresce anche nelle Marche, lavorare su prevenzione.

Minori e codice rosso, processi raddoppiati: «Violenza estrema»Dilaga la violenza nel distretto giudiziario di Napoli, e cresce sempre più - di anno in anno - l’allarme rosso legato alla devianza giovanile. Situazione che preoccupa e che ... ilmattino.it

Cresce in Umbria la preoccupazione per gli episodi di violenza tra minorenniCresce in Umbria la preoccupazione per gli episodi di violenza tra minorenni, spesso accompagnati dall'uso delle armi. Lo ha rilevato il procuratore generale Sergio Sottani in occasione dell'inauguraz ... ansa.it

Cresce in Umbria la preoccupazione per gli episodi di violenza tra minorenni - facebook.com facebook

#Radioanchio #StefanoMensurati #30gennaio @Radio1Rai H7.30 #Niscemi,cresce la paura,si temono nuovi crolli. Fabio Ciciliano @DPCgov, @ElenaBaiocco, @guidocastelli65, @DoBevilacqua H8.30 Violenza contro le donne. Eleonora Aloise Pegorin,Fra x.com