Cagliari | ritiro inedito per sfidare il Napoli

Il Cagliari annuncia un ritiro in vista della partita contro il Napoli, senza precedenti per la squadra, che intende affrontare l’impegno con una preparazione particolare. La decisione riguarda l’intera rosa e mira a concentrare l’attenzione sul prossimo incontro, che si terrà in casa. La squadra ha comunicato ufficialmente questa scelta, che sarà messa in atto nei giorni precedenti alla sfida.

Il Cagliari si prepara per lo scontro casalingo contro il Napoli con una strategia di concentrazione inedita. La squadra ha richiesto autonomamente un ritiro preventivo a partire da mercoledì mattina, scartando la routine abituale. L’obiettivo è affrontare al meglio la sfida in programma per venerdì alle 18.30 allo Stadio Unipol Domus. Dopo l’insuccesso contro il Pisa, la direzione tecnica e societaria ha accolto la proposta degli atleti. Si tratta di una clausura anticipata di ventiquattro ore rispetto alla prassi consolidata. Il gruppo si riunirà ad Assemini per allenarsi e cenare, per poi trasferirsi direttamente verso il campo di gara. La dinamica interna del blocco rossoblu. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: ritiro inedito per sfidare il Napoli Articoli correlati Cagliari in ritiro in vista della partita di venerdì contro il NapoliIn vista della sfida col Napoli, il Cagliari anticipa il ritiro per compattarsi dopo il ko e preparare una gara decisiva. Leggi anche: Il Cagliari cerca la tranquillità: verso il ritiro anticipato pre Napoli. Napoli Cagliari | 1-1 Pen 9-8 | Gli Highlights | Coppa Italia 2025 | cagliari napoli Altri aggiornamenti su Cagliari ritiro inedito per sfidare il... Argomenti discussi: Lele Paolino, il ritorno del Cagliari in A e una squadra Insuperabile. Cagliari in ritiro in vista della partita di venerdì contro il NapoliIn vista della sfida col Napoli, il Cagliari anticipa il ritiro per compattarsi dopo il ko e preparare una gara decisiva. ilnapolista.it Il Cagliari in ritiro con un giorno d’anticipoDopo la sconfitta di Pisa, ultima in classifica, il Cagliari sceglie di anticipare di un giorno l’abituale ritiro pre-partita. Aspettando la sfida con il Napoli, in programma venerdì alla Domus alle 1 ... unionesarda.it