Cavallo cade nel torrente salvato dai vigili del fuoco

Nel comune di Capannoli, il 20 gennaio 2026, un cavallo è caduto in un torrente. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pisa, l'animale è stato messo in sicurezza e messo in salvo. L’intervento si è svolto alle ore 13, evidenziando l’efficacia delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Capannoli, 20 gennaio 2026 – Una brutta disavventura per un cavallo con epilogo positivo. Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 13.30 sulla Strada Comunale Pian del Roglio nel Comune di Capannoli per soccorrere un animale. Un cavallo di 37 anni con un peso di 300 kg è caduto in un torrente con 30 centimetri di acqua rimanendo intrappolato. La squadra dei vigili del fuoco, collaborando con il veterinario e utilizzando apposite fasce, mediante l'ausilio dell'autogru proveniente dalla sede centrale, è riuscita a far rialzare il cavallo di nome Zefiro per poi portarlo in zona più sicura.

