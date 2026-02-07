Questa mattina una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta nel vano dell’ascensore. La donna aveva chiamato l’ascensore per scendere dal primo piano, ma quando le porte si sono aperte, la cabina non era al suo posto. È finita per terra da un’altezza di circa tre metri, e ora si trova in ospedale in condizioni serie. La polizia sta indagando sulla causa del malfunzionamento.

Chiama l’ascensore per scendere dal primo piano al piano terra, ma quando la porta si apre la cabina non è al suo posto. Una donna di 71 anni di Parabita (Lecce) è precipitata nel vano dell’ascensore in una palazzina di via Torino. Ha fatto un volo di circa tre metri ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che con l’aiuto di una scala hanno tratto in salvo la malcapitata e l’hanno affidata alle cure del 118. La 71enne è stata trasferita al pronto soccorso con varie fratture. Le indagini sono in mano ai carabinieri della stazione di Parabita e del Norm della compagnia di Casarano, che hanno provveduto a mettere sotto sequestro l’ascensore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cade nel vano ascensore: volo di tre metri, donna in gravi condizioni

