CFiorentino gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprile

Mercoledì 8 aprile si svolgerà una gara di orienteering promozionale nel centro storico di Castiglion Fiorentino. L'evento prevede una corsa di orientamento che coinvolgerà le vie e le piazze del paese. La manifestazione è stata annunciata da un rappresentante locale e si svolgerà nella giornata di mercoledì, con partenza e arrivo in una delle piazze principali. La gara si inserisce in un calendario di iniziative sportive promozionali.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprile. Corsa di orientamento per le vie e piazze del centro storico di Castiglion Fiorentino. Alla manifestazione, organizzata dal professore Ruben Guarducci dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” con il prezioso contributo dell’associazione sportiva “ASD Stella Polare”, parteciperanno gli istituti comprensivi appartenenti all’ambito Valdichiana e Arezzo denominati: Cortona 1, Cortona 2, Francesco Severi e l’Istituto Castiglionese. “Tutti i percorsi” - fa sapere i l professore Guarducci – “per le 4 categorie partiranno e arriveranno in piazza del Municipio inoltrandosi nelle vie del centro storico del paese e costeggiando le mura del Cassero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C.Fiorentino, gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprile Stefano Borghes morto nel pozzo a 13 anni durante la gara di orienteering: condannati in Appello il sindaco Ziberna, l'ex assessore Gibelli, Menato e BoaroTRIESTE - Confermate le condanne di primo grado per la morte di Stefano Borghes, il bambino di 13 anni caduto nel pozzo nel parco Coronini di Gorizia. Ginnastica Falciai: a Castiglion Fiorentino, nella gara Csen, grandi risultati anche per i gruppi più giovani SilverArezzo, 12 marzo 2026 – Ginnastica Falciai: a Castiglion Fiorentino, nella gara CSEN, grandi risultati anche per i gruppi più giovani Silver. Argomenti più discussi: Nuovo parco fotovoltaico, Brandi attacca: A Castiglion Fiorentino è partita la corsa senza regole; Half Marathon, a Firenze in 6 mila corrono per la pace: il percorso e i provvedimenti; Lunedì in arena la UYBA sfida Firenze per il ritorno dei Playoff Challenge; Battorecord! Nadia 30:08, primato nei 10 km. C.Fiorentino, gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprileArezzo, 6 aprile 2026 – Gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprile. Corsa di orientamento per le vie e piazze del centro storico di Castiglion Fiorentino. Alla manifestazione, organizzata ... lanazione.it "Deposizione dalla Croce" (1521) Rosso Fiorentino (1495-1540) olio su tavola, 375×196 cm Pinacoteca e Museo Civico, Volterra (olio su tavola 375×196 cm) Il quadro ha un ritmo vertiginoso, una forza coloristica impressionante, uno dei più grandi capolavori facebook