Ginnastica Falciai | a Castiglion Fiorentino nella gara Csen grandi risultati anche per i gruppi più giovani Silver

A Castiglion Fiorentino si è svolta una competizione di ginnastica organizzata dalla CSEN, con atleti di diverse età che hanno partecipato alla gara. La Ginnastica Falciai ha ottenuto risultati significativi anche tra i gruppi più giovani Silver. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e ha visto la partecipazione di numerosi ginnasti provenienti dalla zona. La competizione si è conclusa con esiti positivi per i partecipanti.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Ginnastica Falciai: a Castiglion Fiorentino, nella gara CSEN, grandi risultati anche per i gruppi più giovani Silver. Domenica a Castiglion Fiorentino sono scese in pedana anche le ginnaste più giovani del gruppo Silve r della Ginnastica Falciai, impegnate nella gara CSEN. Una prova molto positiva per le giovani atlete, che hanno mostrato impegno, eleganza e determinazione, conquistando diversi piazzamenti di rilievo nella categoria Silver 2 Esordienti. A lla palla è arrivata la medaglia d'argento per Vittoria Vicari, seguita dalla medaglia di bronzo conquistata da Maria Cloe Gentili. Ai piedi del podio Angelica Landi, quarta classificata, mentre Sveva Carboni ha chiuso al quinto posto.