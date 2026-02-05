Stefano Borghes morto nel pozzo a 13 anni durante la gara di orienteering | condannati in Appello il sindaco Ziberna l' ex assessore Gibelli Menato e Boaro

Questa mattina in tribunale a Trieste sono state confermate le condanne per i responsabili della morte di Stefano Borghes, il ragazzo di 13 anni caduto nel pozzo durante una gara di orienteering nel parco Coronini di Gorizia. Il sindaco Ziberna, l’ex assessore Gibelli e altri due imputati hanno ricevuto la stessa pena già stabilita in primo grado. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si attende la pronuncia definitiva.

TRIESTE - Confermate le condanne di primo grado per la morte di Stefano Borghes, il bambino di 13 anni caduto nel pozzo nel parco Coronini di Gorizia. La Corte d'appello di Trieste ha confermato per 4 dei 6 componenti del curatorio della Fondazione Coronini-Cronberg, le condanne in primo grado per la tragedia avvenuta il 22 luglio del 2020 durante una gara di orienteering al centro estivo. Le condanne Si tratta del sindaco Rodolfo Ziberna, presidente della Fondazione, condannato a un anno e 10 mesi; Marco Menato ex direttore della Biblioteca statale isontina, Tiziana Gibelli ex assessore regionale alla Cultura e Maurizio Boaro componente cooptato effettivo ciascuno condannato a 1 anno e 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefano Borghes morto nel pozzo a 13 anni durante la gara di orienteering: condannati in Appello il sindaco Ziberna, l'ex assessore Gibelli, Menato e Boaro Approfondimenti su Stefano Borghes Ex Commissariato e Villetta Cristina 'abbandonati': appello a sindaco e assessore L’ex Commissariato di Polizia e la Villetta Cristina, situati in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere, sono inattivi da oltre dieci anni. Il padre di Abdou, morto a 13 anni nel Tanaro: “Si chiarisca quello che è successo nel fiume” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Stefano Borghes Argomenti discussi: Condanne confermate in appello per la morte di Stefano Borghes; Bimbo morto nel pozzo a Gorizia: confermata la condanna a Ziberna; Morte di Stefano Borghes: confermate le pene per Ziberna e tre membri del cda; GORIZIA | BIMBO MORTO NEL POZZO DEL PARCO CRONBERG: ZIBERNA CONDANNATO ANCHE IN APPELLO. Ragazzino morto nel pozzo, in appello confermate 4 delle 6 condanneLa Corte d'Appello di Trieste ha confermato per 4 dei 6 componenti del curatorio della Fondazione Coronini-Cronberg, le condanne in primo grado per la morte di Stefano Borghes, il bambino di 13 anni c ... ansa.it Bambino morto caduto in un pozzo, condannato il sindaco e altri tre imputatiGORIZIA. Sono passati più di cinque anni e mezzo dalla morte del 12enne Stefano Borghes, caduto in un pozzo nel parco Coronini Cronberg a Gorizia nel luglio del 2020, evento che ha segnato profondamen ... ildolomiti.it Si è svolto a Trieste il giudizio d’appello relativo alla tragica vicenda del pozzo di Palazzo Coronini-Cronberg in cui morì Stefano Borghes, 13 anni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.