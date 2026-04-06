Busto Arsizio | cena e pacchi per una Pasqua senza fame

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Busto Arsizio, i volontari di Diamoci una mano hanno organizzato un'iniziativa di distribuzione alimentare rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà. Durante le festività pasquali, sono stati preparati pasti e pacchi di generi alimentari per garantire un momento di conforto a chi vive situazioni di disagio. L'evento ha coinvolto il coordinamento di diverse persone per raggiungere chi aveva bisogno di assistenza alimentare.

I volontari di Diamoci una mano hanno coordinato a Busto Arsizio un’iniziativa di sostegno alimentare per le persone in difficoltà e le famiglie del territorio durante le festività pasquali. Il cuore dell’operazione è stato il Rifugio della Speranza Franco Mazzucchelli, situato nell’area della stazione FS. In questo luogo, che funge da presidio per i soggetti più fragili, si è registrato recentemente un incremento delle persone che richiedono assistenza. Per celebrare la Pasqua, il gruppo ha allestito una cena completa. Il menu prevedeva pasta condita con ragù di legumi e cotolette di pollo accompagnate da patate, per le quali sono stati preparati circa 12 chili di cibo a mano, concludendo il pasto con dei dolci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Busto Arsizio: cena e pacchi per una Pasqua senza fame

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