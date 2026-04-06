Busto Arsizio | cena e pacchi per una Pasqua senza fame

A Busto Arsizio, i volontari di Diamoci una mano hanno organizzato un'iniziativa di distribuzione alimentare rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà. Durante le festività pasquali, sono stati preparati pasti e pacchi di generi alimentari per garantire un momento di conforto a chi vive situazioni di disagio. L'evento ha coinvolto il coordinamento di diverse persone per raggiungere chi aveva bisogno di assistenza alimentare.

I volontari di Diamoci una mano hanno coordinato a Busto Arsizio un’iniziativa di sostegno alimentare per le persone in difficoltà e le famiglie del territorio durante le festività pasquali. Il cuore dell’operazione è stato il Rifugio della Speranza Franco Mazzucchelli, situato nell’area della stazione FS. In questo luogo, che funge da presidio per i soggetti più fragili, si è registrato recentemente un incremento delle persone che richiedono assistenza. Per celebrare la Pasqua, il gruppo ha allestito una cena completa. Il menu prevedeva pasta condita con ragù di legumi e cotolette di pollo accompagnate da patate, per le quali sono stati preparati circa 12 chili di cibo a mano, concludendo il pasto con dei dolci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: cena e pacchi per una Pasqua senza fame Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... Temi più discussi: Le decisioni della giunta comunale dell' 1 aprile 2026; A Busto ancora una data di raccolta per la Cena degli avanzi; Busto Arsizio, la Giunta del 1° Aprile contributi per eventi, cultura e solidarietà; Busto, l’avvertimento di Max Rogora in aula: è pronto a passare con Vannacci?. A Busto ancora una data di raccolta per la Cena degli avanziNella raccolta dello scorso sabato un'altra prova di generosità dei bustocchi. Ci ha scritto anche una signora nata a Busto e che vuole donare da Genova. Al 4 aprile la raccolta dei cibo cucinato ... varesenews.it Busto Arsizio, servizi AGESP modificati per Pasqua: cosa cambia il 6 aprileLunedì dell’Angelo con diversi servizi sospesi o rimodulati mentre la raccolta rifiuti resta regolare a Busto Arsizio e slitta negli altri comuni coinvolti ... varesenews.it ALICE DEGRADI TOP SCORER Top Scorer nella sfida tra Busto Arsizio e @chieri76 con 13 punti, rivediamo alcuni dei colpi messi a segno da @alice.degradi #Volleyball #Pallavolo #PlayoffChallenge #Chieri #Degradi facebook