Bundesliga | Dortmund fermato nel big match a Lipsia il Bayern torna a +8

Il Borussia Dortmund subisce una sconfitta nel big match contro il Lipsia, a causa di un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La squadra di casa ha saputo approfittare di alcune disattenzioni dei gialloneri, che hanno cercato il pareggio senza successo. Il risultato cambia gli equilibri in classifica, con il Bayern Monaco che si allontana di più. La partita ha visto un’ottima prestazione della difesa locale, che ha neutralizzato gli attacchi avversari.

Lipsia (Germania) 23 febbraio 2026 - Il Bayern Monaco soffre, ma vince e riprende quota in classifica, mentre il Borussia Dortmund vede interrotta la sua striscia di vittorie consecutive. I gialloneri non vanno oltre il pari contro il Lipsia e tornano a -8 dalla vetta, riaprendo la fuga dei bavaresi. Tante difficoltà in vetta: pari per Hoffenheim e Stoccarda, mentre perde il Leverkusen. Dietro invece il St. Pauli sale in zona spareggi, mentre il Werder Brema precipita tra le ultime due. L'esito delle partite del weekend. Il weekend della ventitreesima giornata di Bundesliga si apre con la sfida salvezza di Magonza, tra Mainz e Amburgo.