Conferenza stampa Ndicka post Roma Juve | In difesa possiamo fare sicuramente meglio Quarto posto? Stiamo facendo una bella cosa ma non è ancora chiusa la questione

Dopo la partita tra Roma e Juventus, il difensore della Roma ha tenuto una conferenza stampa. Ha detto che in difesa si può fare meglio e ha commentato la corsa al quarto posto, affermando che la squadra sta facendo un buon lavoro ma la qualificazione non è ancora certa. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita dell’Olimpico.