Conferenza stampa Ndicka post Roma Juve | In difesa possiamo fare sicuramente meglio Quarto posto? Stiamo facendo una bella cosa ma non è ancora chiusa la questione
Dopo la partita tra Roma e Juventus, il difensore della Roma ha tenuto una conferenza stampa. Ha detto che in difesa si può fare meglio e ha commentato la corsa al quarto posto, affermando che la squadra sta facendo un buon lavoro ma la qualificazione non è ancora certa. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita dell’Olimpico.
Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Arrivederci al prossimo trofeo» Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese: «Darei un 7 alla squadra. Dove possiamo arrivare? Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine ma possiamo alzare ancora l’asticella»di Marco BaridonConferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese: le sue dichiarazioni dopo il match della 20ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato...
Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.
Una selezione di notizie su Roma Juve.
Temi più discussi: POST ROMA-JUVENTUS N’Dicka: Siamo delusi, ma dobbiamo andare avanti (TESTO)(VIDEO); Roma-Juventus, scontro diretto Champions; Roma-Juventus 3-3, Ndicka in conferenza stampa: Andiamo a Genova arrabbiati; Ndicka: Siamo delusi ma dobbiamo voltare pagina. Champions? Non so se la meritiamo.
Conferenza stampa Spalletti post Roma Juve: «Questi ragazzi vengono da 120 minuti in inferiorità numerica, stasera mi prendo tutto»Conferenza stampa Spalletti post Roma Juve: le sue dichiarazioni dopo il match dell’Olimpico, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Roma ... juventusnews24.com
Ndicka in conferenza: Stiamo facendo una bella corsa, così come la Juve. Ora siamo avantiNdicka ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Contro le big si alzano i gol subiti... Per me, abbiamo fatto bene ... tuttojuve.com
#RomaJuve, la doppia beffa mercato di Comolli: alla fine arriva… Joao Mario x.com
I migliori e i peggiori di un incredibile Roma-Juventus: siete d’accordo Pisilli è il migliore in campo per la Roma, una prestazione totale che strizza l’occhio al ct Gattuso. Bene anche il solito Malen e Wesley, Pellegrini poteva fare di più. Conceiç - facebook.com facebook