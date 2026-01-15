In città sorgerà una galleria urbana | uno skatepark un’area calisthenics e spazi per murales

Martedì 14 gennaio si è svolto un sopralluogo congiunto per la consegna delle aree dedicate al progetto di riqualificazione dell’area verde di via Vincenzo Furore a Foggia. Il progetto, finanziato dal bando nazionale ‘Sport e Salute Illumina’, prevede la realizzazione di una galleria urbana composta da uno skatepark, un’area calisthenics e spazi per murales, contribuendo alla valorizzazione e al recupero degli spazi pubblici in città.

Si è svolto nella giornata di martedì 14 gennaio, il sopralluogo congiunto per la consegna delle aree relative al progetto di riqualificazione dell'area verde di via Vincenzo Furore, intervento finanziato nell'ambito del bando nazionale 'Sport e Salute Illumina', che vede Foggia rientrare tra le 100 città beneficiarie a livello nazionale. La consegna delle aree segna il primo passo concreto verso la cantierizzazione, prevista già dal prossimo mese di febbraio, mentre il completamento dell'intervento è programmato entro l'estate prossima. L'intervento prevede la realizzazione di una piastra polifunzionale di circa 500 metri quadrati, rifinita con resine di alta qualità su nuovo manto bituminoso, destinata ad attività sportive e sociali.

