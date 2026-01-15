In città sorgerà una galleria urbana | con uno skatepark un’area calisthenics e spazi per murales

Martedì 14 gennaio si è svolto il sopralluogo congiunto per la consegna delle aree del progetto di riqualificazione di via Vincenzo Furore a Foggia. L’intervento, finanziato dal bando ‘Sport e Salute Illumina’, prevede la creazione di una galleria urbana con uno skatepark, un’area calisthenics e spazi dedicati ai murales, contribuendo al rinnovamento e alla valorizzazione dell’area verde.

Si è svolto nella giornata di martedì 14 gennaio, il sopralluogo congiunto per la consegna delle aree relative al progetto di riqualificazione dell'area verde di via Vincenzo Furore, intervento finanziato nell'ambito del bando nazionale 'Sport e Salute Illumina', che vede Foggia rientrare tra le 100 città beneficiarie a livello nazionale. La consegna delle aree segna il primo passo concreto verso la cantierizzazione, prevista già dal prossimo mese di febbraio, mentre il completamento dell'intervento è programmato entro l'estate prossima. L'intervento prevede la realizzazione di una piastra polifunzionale di circa 500 metri quadrati, rifinita con resine di alta qualità su nuovo manto bituminoso, destinata ad attività sportive e sociali.

