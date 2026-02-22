Nuovo stop ai lavori dello stadio Franchi | problema con la maxi trave e il nodo dei 60 milioni

Un problema con la maxi trave ha fermato i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, causando un blocco nelle attività. La causa principale riguarda difficoltà nell’installazione di una componente strutturale fondamentale, che ha rallentato l’intervento. La questione si lega anche a un nodo finanziario di 60 milioni di euro, che rischia di ritardare ulteriormente i lavori. La situazione impedisce di mantenere i tempi previsti per il completamento del progetto.

Il cantiere di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi continua a richiamare l'attenzione di Firenze, con segnali di progresso contenuti ma non privi di rallentamenti. Il progetto punta a restituire un impianto moderno e sicuro, capace di ospitare eventi con standard aggiornati; resta centrale la direzione da seguire per garantire tempi certi e una riapertura progressiva in funzione della stagione sportiva futura. Nei giorni recenti si è registrato un passo avanti significativo con l'installazione della prima maxi trave nella Curva Fiesole, procedura effettuata davanti alla amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sara Funaro.

Stadio Franchi Fiorentina, nuovo stop ai lavori: problema con la maxi trave. Il nodo dei 60 milioni, cosa sta succedendoI lavori allo stadio Franchi di Firenze si fermano di nuovo a causa di un guasto alla maxi trave.

Lavori allo stadio Franchi, il montaggio della maxi trave. “Momento cruciale”Alcuni operai stanno montando una grande trave di acciaio allo stadio Franchi di Firenze, causando un importante intervento di ristrutturazione.

