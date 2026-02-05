Erosione costiera confronto per la messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di Riva

Questa mattina si è tenuto un incontro tra amministratori e tecnici per discutere delle opere di protezione della costa a Santa Teresa di Riva. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide ed efficaci contro l’erosione che minaccia il lungomare, già interessato da problemi crescenti. Durante la riunione sono stati analizzati i lavori già avviati e pianificati, con l’intento di accelerare le operazioni e garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività sul lungomare.

Una riunione per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di Riva. Si è tenuto stamattina a Palermo, preso la sede degli uffici della struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, un confronto sul tema guidato dal presidente della regione Renato.

