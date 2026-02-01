Napoli continua a sorprendere: anche a febbraio il turismo non si ferma. I musei sono pieni e il numero di visitatori cresce, dimostrando che la città attrae anche durante la cosiddetta bassa stagione.

Napoli vola, dal punto di vista del turismo e dell’accoglienza. E lo fa anche in questa che, tradizionalmente, è considerata la bassa stagione dei flussi di visite. La domenica appena trascorsa è stata un fiume in piena di folla, un mix di sole, cultura, mare, pizze e spaghetti alle vongole in centro storico o sul lungomare. Alle strade e ai locali gremiti del primo febbraio hanno contribuito altri due fattori: i musei statali gratis, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura che rende ad accesso free le sale dell'arte e gli scavi statali ogni prima domenica del mese. E il clima quasi primaverile, che ha spinto tanti tra vacanzieri e cittadini ad affacciarsi tra via Partenope e Mergellina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli piace anche a febbraio: musei gratis, boom di visitatori

Da venerdì 1° febbraio, i musei civici di Roma offriranno l’ingresso gratuito ai residenti.

Nel 2026, i musei nazionali di Bologna e dell’Emilia-Romagna registrano un aumento di visitatori, con una crescita del 10% per l’esposizione etrusca.

