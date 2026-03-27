Mentre in Italia si avvicina una manifestazione contro il monarchismo, a Roma si svolgono attività legate a gruppi anarchici e cellule della Federazione Anarchica Italiana. Nel frattempo, ad Atene si è tenuta la tredicesima Internazionale delle Federazioni Anarchiche, con incontri e interventi tra le diverse realtà del movimento. Sono stati segnalati anche episodi di bombe e azioni di propaganda legate a queste organizzazioni.

Anarchici tra bombe e congresso. Mentre in Italia ci si prepara con grande attenzione alla manifestazione No Kings di domani, a Roma, e alle mobilitazioni sotterranee delle cellule legate alla Fai, l'altra Fai va ad Atene per la tredicesima Internazionale delle Federazioni Anarchiche. Già, l'acronimo è lo stesso ma le anime sono molto diverse. Il primo rimanda alla Federazione Anarchica Informale nel nome della quale Alfredo Cospito e altri con e dopo di lui hanno gambizzato, sabotato e fatto esplodere ordigni, tra cui probabilmente quello del Parco degli Acquedotti che ha ucciso chi lo stava fabbricando: Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici, gli intrecci tra Roma e Atene. Bombe, propaganda e "l'Internazionale"

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