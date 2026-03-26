Bombe carta contro vineria e ristorante a Paestum | si indaga

All’alba a Capaccio Paestum, due bombe carta sono state lanciate contro una vineria e un ristorante situati nella zona archeologica. Gli esplosivi hanno provocato danni agli edifici, che sono stati poi oggetto di sopralluoghi da parte delle forze dell’ordine. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili.

L’esplosione ha provocato danni non solo ai due esercizi commerciali presi di mira, ma anche ad alcune strutture vicine, alimentando paura e preoccupazione tra i cittadini Paura all’alba a Capaccio Paestum, dove due bombe carta hanno danneggiato altrettanti locali nella zona archeologica. Nel mirino dei responsabili sono finiti la vineria “Il Calice” e il ristorante “Le Tavernelle”, entrambe attività gestite da noti imprenditori del posto. Le deflagrazioni si sono verificate intorno alle 4:30 del mattino, svegliando di soprassalto i residenti della zona. L’esplosione ha provocato danni non solo ai due esercizi commerciali presi di mira, ma anche ad alcune strutture vicine, alimentando paura e preoccupazione tra i cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Bombe carta contro vineria e ristorante, a Paestum: si indaga Articoli correlati Bombe carta danneggiano locali movida nell’area archeologica di PaestumTempo di lettura: < 1 minutoDue bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell‘area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio... Capaccio-Paestum: rubate le targhe dell'auto di un medico, si indagaEnnesimo furto a Capaccio Paestum: ignoti, nella notte, hanno portato via le targhe di un’auto. Aggiornamenti e notizie su Bombe carta Temi più discussi: Esplosione a Tor Bella Monaca: ordigno contro una ferramenta, era già stata colpita da una bomba carta; Bomba carta contro una casa. Follia degli ultras del Chioggia; Esplosione a Tor Bella Monaca: ordigno contro una ferramenta, era già stata colpita da una bomba carta; Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere. Bombe carta danneggiano locali movida nell'area archeologica di PaestumPAESTUM, 26 MAR - Due bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell'area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, all'alba di oggi, intorno alle 4:30. (ANSA) ... ansa.it Capaccio Paestum, bombe carta esplose nella notte: danneggiata due noti locali della movidaPaura all’alba nella zona archeologica di Paestum: due bombe carta hanno danneggiato la vineria Il Calice e il ristorante Le Tavernelle, entrambi gestiti ... ilmattino.it Bengala e bombe carta durante Samb-Ascoli: sette Daspo ai tifosi dopo gli scontri al Riviera - facebook.com facebook #bombe carta nel #casertano, il sindaco di #casal di principe: «Manifestazione per dire no ai clan» x.com