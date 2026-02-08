Joao Mario Bologna com’è andata la prima dell’esterno in rossoblù | giocato un solo tempo contro il Parma

Joao Mario Bologna ha debuttato con il Bologna contro il Parma. L’ex giocatore della Juventus è sceso in campo dal primo minuto, ma ha giocato solo un tempo prima di essere sostituito. La partita si è conclusa con il suo ingresso in campo e un’uscita anticipata, lasciando ancora qualche domanda sulla sua condizione e sul ruolo che potrà ricoprire con la nuova maglia.

Joao Mario Bologna, l'ex bianconero lanciato titolare da Italiano nel derby emiliano, ma la sua prima gara dura solo 45 minuti prima del cambio. Il capitolo juventino è ormai alle spalle, ma l'avventura di Joao Mario con la maglia del Bologna non è iniziata sotto i migliori auspici dal punto di vista della continuità. Il terzino portoghese è stato lanciato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nella delicata sfida interna contro il Parma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Schierato nella linea a quattro completata da Lucumì, Heggem e Lykogiannis, l'ex Porto ha cercato di dare il suo contributo sulla corsia destra, svariando spesso in avanti per supportare la manovra offensiva.

