Durante il World Economic Forum di Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato una riforma dei mercati energetici, mirata a ridurre i costi dell’elettricità e a facilitare finanziamenti per le imprese. L’obiettivo è rendere più accessibili le tariffe energetiche e sostenere lo sviluppo economico in Europa, attraverso misure di rilievo per cittadini e aziende.

Parlando al World Economic Forum di Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un’importante riforma dei mercati energetici europei, con l’obiettivo di ridurre il prezzo dell’elettricità in tutto il continente con un impatto diretto sulle bollette dei cittadini. Importanti novità anche nel diritto societario dell’Ue, con l’introduzione dell’ Eu Inc. L’obiettivo è di dare alle aziende europee la possibilità di reperire capitali a livello continentale con la stessa facilità con cui li reperiscono a livello nazionale. Alla base di questo progetto c’è la nuova Savings and Investment Union, il mercato unico dei capitali invocato più volte anche da Mario Draghi nei propri rapporti come un passaggio fondamentale per rilanciare la competitività europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bollette più basse e finanziamenti per le imprese, a Davos la nuova strategia Ue

