Il governo ha stretto un accordo con Confindustria Toscana Sud per ridurre le bollette di imprese e dipendenti. Estra e l’associazione rafforzano la collaborazione, puntando a sostenere il settore produttivo e le famiglie che ci lavorano. La misura mira a contenere i costi energetici e alleggerire le spese di chi affronta quotidianamente le sfide di un mercato in evoluzione.

Estra e Confindustria Toscana Sud rafforzano un modello di collaborazione che guarda insieme al tessuto produttivo e alle famiglie dei lavoratori. L'accordo prevede condizioni dedicate per la fornitura di energia elettrica alle imprese associate e, attraverso convenzioni specifiche, per luce e gas destinati ai dipendenti delle aziende aderenti. Un sistema costruito sulla semplicità dei rapporti e su un'assistenza diretta, pensato per orientarsi in un mercato energetico sempre più mutevole. Per Estra, la partnership rappresenta un tassello strategico. "Questa collaborazione conferma una visione chiara del nostro ruolo – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra – L'energia è un fattore strategico per le imprese e un servizio essenziale per le persone.

Patto con Confindustria. Bollette più basse a imprese e dipendenti

Durante il World Economic Forum di Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato una riforma dei mercati energetici, mirata a ridurre i costi dell’elettricità e a facilitare finanziamenti per le imprese.

