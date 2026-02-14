ENGIE | Blocco prezzi luce e gas fino a 24 mesi per famiglie e imprese contro l’instabilità del mercato energetico

Engie ha annunciato un nuovo piano di blocco dei prezzi per luce e gas, che durerà fino a 24 mesi, per proteggere le famiglie e le imprese dall’instabilità del mercato energetico. La compagnia offre così un’opportunità concreta di risparmio, garantendo tariffe fisse che non cambieranno nel tempo. In questo modo, le aziende e i cittadini potranno pianificare meglio i propri budget senza preoccupazioni improvvise.

Due Anni di Bolletta Tranquilla? ENGIE Scommette sulla Stabilità Energetica per i Consumatori Italiani. L’azienda energetica ENGIE ha lanciato una campagna promozionale, denominata “Carnival Days”, offrendo ai consumatori italiani la possibilità di bloccare il prezzo della luce e del gas fino a 24 mesi. L’iniziativa, presentata il 14 febbraio 2026, mira a proteggere famiglie e imprese dalle continue oscillazioni del mercato energetico, un contesto segnato da incertezza e volatilità. Un Mercato in Movimento: La Ricerca di Certezza Energetica. Il mercato dell’energia è da tempo al centro di preoccupazioni crescenti per i consumatori italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nei prossimi mesi, le famiglie italiane potranno contare su tariffe bloccate per luce e gas fino al 2026.

A Rovato, è stato istituito un fondo di 60mila euro destinato ad aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas, promuovendo anche iniziative di educazione e sensibilizzazione sui risparmi energetici.

