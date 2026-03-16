BMW ha presentato la piattaforma Neue Klasse, destinata a sostenere le future vetture elettriche. La tecnologia include quattro unità di controllo elettronico, una delle quali è specificamente dedicata alla guida autonoma senza mani. La casa automobilistica punta a sviluppare veicoli di nuova generazione basati su questa innovazione.

BMW la chiama Neue Klasse: è la piattaforma che darà vita alle elettriche di nuova generazione, ma nasconde anche quattro cervelloni elettronici di cui uno è dedicato alla guida autonoma senza mani. Con BMW iX3 debutta un sistema di Livello 2+ che si traduce in una guida autonoma autostradale, con la promessa di un aggiornamento che la porterà anche in città. Come funziona? Innanzitutto è l'auto stessa a dirci quando possiamo utilizzarla: un LED si accende e per confermare basta premere un tasto sul volante. A quel punto l'auto accelera da sola, fino alla velocità massima consentita, di 130 kmh nelle autostrade italiane, e gestisce anche lo sterzo senza chiedere continuamente la presenza delle mani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova frontiera con BMW iX3

Articoli correlati

BMW iX3, prova su strada: la nuova piattaforma ha fatto centroBMW iX3 inaugura una nuova fase cruciale per il marchio tedesco: il modello rappresenta infatti il primo veicolo di serie basato sulla piattaforma...

BMW iX3 Neue Klasse, la prova del Il Fatto.it – L’inizio di una nuova era – FOTO‹ › 1 / 7 bmw ix3 ‹ › 2 / 7 bmw ix3 ‹ › 3 / 7 bmw ix3 ‹ › 4 / 7 bmw ix3 ‹ › 5 / 7 bmw ix3 ‹ › 6 / 7 bmw ix3 ‹ › 7 / 7 bmw ix3 La nuova BMW iX3...

NEW BMW iX3

Una raccolta di contenuti su Nuova frontiera

Temi più discussi: Hyundai IONIQ 6: la nuova frontiera delle berline elettriche; Mercati, boom dello sport trading a oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030. Il trend arriva anche in Italia; Intelligenza artificiale e farmaci, la nuova frontiera contro Parkinson, superbatteri e malattie rare; BMW iX3 2026: autonomia fino a 805 km e ricarica a 400 kW.

Nuova BMW iX3, il SUV elettrico che cambia il viaggio premiumBMW iX3 apre l’era Neue Klasse: più autonomia, ricarica rapida e comfort premium. Bastano i chilometri percorsi da Milano a Cortina e ... affaritaliani.it

BMW iX3, debutta la nuova generazione digitale della Neue KlasseLa Neue Klasse rappresenta quindi la base su cui verranno sviluppati i futuri veicoli BMW, con una nuova architettura software, un design evoluto e un’esperienza digitale profondamente integrata la ... adnkronos.com

#Napoli- Camorra e truffe, "Longa Manus" della criminalità sulla nuova frontiera delle frode informatiche #Cronaca #Carabinieri #Camorra #Frode #Frontiere #Informatica #NanoTV - facebook.com facebook

Kiwi giallo Haegeum, la nuova frontiera della frutticoltura piemontese x.com