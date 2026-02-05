Bitcoin tuffo sotto 70mila dollari ai minimi da fine 2024

Il Bitcoin scende sotto i 70.000 dollari, toccando i minimi da circa un anno e mezzo. La criptovaluta ha subito un calo forte, insieme a molti altri criptoasset, in un mercato che si sta indebolendo rapidamente. I ribassi coinvolgono anche le borse, ma colpiscono più duramente materie prime e metalli preziosi.

Roma, 5 feb. (askanews) – Tuffo del Bitcoin sotto quota 70.000 dollari, ai minimi da quasi un anno e mezzo in un quadro di nuovi forti ribassi di tutti i criptoasset, mentre la dinamica negativa oltre alle Borse coinvolge in maniera più marcata materie prime e metalli preziosi. Dopo aver toccato 69.800 dollari, il Bitcoin resta in ribasso di oltre un 4% rispetto a ieri a quota 70.279 dollari. L’Ether perde il 4% a 2.077 dollari. Nel frattempo l’oro cede l’1% mentre l’argento è tornato a precipitare con un calo di oltre il 7%, a 78 dollari l’oncia a metà seduta. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Bitcoin 70mila Scivolone del Bitcoin, ai minimi da aprile: dove può arrivare e perché Bitcoin, crollo sotto gli 85 mila dollari: perché e cosa sta succedendo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bitcoin 70mila Argomenti discussi: Prestazioni aggiuntive, altri 290mila euro per i reparti del Veneziale. Bitcoin, tuffo sotto 70mila dollari ai minimi da fine 2024Roma, 5 feb. (askanews) – Tuffo del Bitcoin sotto quota 70.000 dollari, ai minimi da quasi un anno e mezzo in un quadro di nuovi forti ribassi di tutti i criptoasset, mentre la dinamica negativa oltre ... ildenaro.it Lo sappiamo: il primo tuffo fa sempre un po’ paura. Ma cosa succede dopo Impariamo a nuotare davvero! Il primo investimento serve a superare una barriera mentale: quella che separa chi ci sta ancora pensando, da chi ha scelto di acquistare con i su facebook

