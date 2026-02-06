Il Bitcoin continua a perdere terreno e questa volta è sceso sotto i 70mila dollari, qualcosa che non accadeva dal novembre 2024. A giugno, la criptovaluta aveva raggiunto un massimo di oltre 125mila dollari, ma nelle ultime settimane ha perso molto valore. Giovedì scorso, il suo prezzo ha toccato di nuovo questa soglia, allontanandosi ancora di più dai record di ottobre 2025. La situazione sembra peggiorare, e gli investitori sono preoccupati per il futuro delle criptovalute.

Era dal novembre del 2024 che il Bitcoin non scendeva sotto i 70mila dollari. E’ successo giovedì, quando la regina delle criptovalute si è ulteriormente distanziata dal picco senza precedenti di oltre 125mila dollari toccato a ottobre 2025. Stando alle ultime quotazioni, si assesta poco sopra quota 67mila dollari. La performance negativa ha riguardato anche Ethereum, Binance, Dogecoin e Cardano. L’immagine del Bitcoin e delle altre valute virtuali sponsorizzate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta sgretolando di fronte al crescente desiderio di sicurezza e solidità degli investitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bitcoin in caduta libera: a ottobre valeva 125mila dollari, oggi è sotto i 70mila

Approfondimenti su Bitcoin Caduta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bitcoin Caduta

Argomenti discussi: Bitcoin in caduta libera a 63.000 dollari. E anche la famiglia Trump ne vende per 5 milioni di dollari; Bitcoin in caduta libera, bruciati $460 miliardi in una settima; Bitcoin in caduta libera: perché il mercato non crede più alla narrativa cripto; Mercati in rosso: timori per bolla AI, lavoro Usa e tensioni geopolitiche.

Bitcoin in caduta libera: analisi delle cause e impatti sul mercato delle criptovaluteBitcoin registra un significativo crollo del valore: scopri le cause e le implicazioni di questa fluttuazione. notizie.it

Bitcoin in caduta libera in scia (anche) a Trump. ora in cerca di valido supportoTuttavia, con il sell-off in atto, riemerge tra gli investitori anche la cosiddetta teoria dei cicli quadriennali: storicamente, dopo un picco, il Bitcoin è sceso in media dell’80% prima di ... bluerating.com

Bitcoin in caduta libera, lo scontro tra Wall Street accende la sfida tra le aziende crypto. Il futuro del denaro e la guerra che può stravolgere tutto ift.tt/pB8dwcz x.com

Bitcoin in caduta libera, scivola verso quota 70 mila dollari. Il mercato sta attraversando quella che diversi operatori definiscono una vera e propria “crisi di fiducia”. facebook