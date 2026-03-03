Cristiano Ronaldo lascia l'Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad

Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Arabia Saudita a bordo del suo jet privato, poche ore dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. La partenza del calciatore è stata confermata dalle fonti ufficiali e il suo volo è decollato dalla capitale saudita. L'incidente ha causato un'interruzione temporanea delle attività sportive nella regione, influenzando anche il calcio asiatico.

Il volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad. L’escalation in Medio Oriente ferma il calcio asiatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di BenzemaCristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l'Al Nassr. Giorgio Oliva atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci: sospesa la licenza di volo all’industrialeSospesa con provvedimento d’urgenza la licenza di volo dell'imprenditore Giorgio Bortolo Oliva, che il 13 dicembre è atterrato sulle piste da sci di... Tutto quello che riguarda Cristiano Ronaldo Temi più discussi: Ronaldo ha segnato 500 gol dopo aver compiuto 30 anni; L'impero di Cristiano Ronaldo oltre il calcio: dagli hotel all'intimo, una macchina da soldi; Cristiano Ronaldo ritorna in Liga? Acquistato il 25% dell'Almeria, tra marketing e futuro dirigenziale, cosa sappiamo; L'allenatore dell'Almería ha detto che Cristiano Ronaldo può venire a giocare qui quando vuole, questo club adesso è suo. Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad. L’escalation in Medio Oriente ferma il calcio asiatico. fanpage.it Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia in Spagna dopo l'attacco all'ambasciata Usa a RiadIl suo jet privato ha raggiunto l'aeroporto di Madrid, anche se non è chiaro al momento se il calciatore la moglie Georgina Rodriguez e i suoi 5 figli fossero a bordo ... corriere.it Poche settimane fa il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha compiuto 41 anni. Il suo fisico, nonostante il tempo, continua a essere in piena forma. E questo è perché uno dei fattori è la rigorosa alimentazione di “CR7”. L’attaccante fa sei piccoli pasti al gi - facebook.com facebook Con il gol dell’1-1 all’Olimpico, Chico #Conceicao è diventato il 2° giocatore portoghese capace di segnare contro la #Roma sia all’andata che al ritorno, dopo #Cristiano #Ronaldo nella stagione 2020/21. Il gol sotto l'incrocio ai giallorossi è il 3° centro stagion x.com