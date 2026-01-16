Neonata prematura di 610 grammi salvata dalla cecità | a Pescara il primo trattamento intravitreale d' Abruzzo
A Pescara è stato eseguito il primo trattamento intravitreale in Abruzzo su una neonata prematura di 610 grammi, a rischio di cecità. Il trattamento, noto come intervento salvavista, ha permesso di intervenire precocemente per preservare la vista della piccola, rappresentando una svolta nelle cure neonatali della regione.
Si chiama trattamento intraviterale, si traduce: intervento salvavista. È quello è stato eseguito all'ospedale di Pescara su una neonata prematura di 610 grammi che rischiava di rimanere cieca. Una prima volta non solo per l'ospedale di Pescara, ma per tutto l'Abruzzo grazie al quale la piccola è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Intervento in culla a Patti, neonata prematura operata al cuore e salvata: pesava 600 grammi, ora sta bene
Leggi anche: Una neonata prematura di 600 grammi operata al cuore, sta bene
Intervento salvavista su neonata prematura di 610 grammi: evitato il trasferimento fuori regione.
Neonata prematura di 610 grammi salvata dalla cecità: a Pescara il primo trattamento intravitreale d'Abruzzo - Una bella notizia quella che arriva dall'ospedale dove la piccola, nata di 24 settimane e con una grave forma di retinopatia, è stata curata senza la necessità di essere trasferita fuori regione: è gi ... ilpescara.it
AVELLINO, STORIA A LIETO FINE: NATA PREMATURA ALLA 24ª SETTIMANA TORNA A CASA PER IL SUO PRIMO NATALE Dopo quasi cento giorni di ricovero nella terapia intensiva neonatale (Tin) dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, una neo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.