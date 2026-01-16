A Pescara è stato eseguito il primo trattamento intravitreale in Abruzzo su una neonata prematura di 610 grammi, a rischio di cecità. Il trattamento, noto come intervento salvavista, ha permesso di intervenire precocemente per preservare la vista della piccola, rappresentando una svolta nelle cure neonatali della regione.

Si chiama trattamento intraviterale, si traduce: intervento salvavista. È quello è stato eseguito all'ospedale di Pescara su una neonata prematura di 610 grammi che rischiava di rimanere cieca. Una prima volta non solo per l'ospedale di Pescara, ma per tutto l'Abruzzo grazie al quale la piccola è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Intervento salvavista su neonata prematura di 610 grammi: evitato il trasferimento fuori regione.

Neonata prematura di 610 grammi salvata dalla cecità: a Pescara il primo trattamento intravitreale d'Abruzzo - Una bella notizia quella che arriva dall'ospedale dove la piccola, nata di 24 settimane e con una grave forma di retinopatia, è stata curata senza la necessità di essere trasferita fuori regione: è gi ... ilpescara.it