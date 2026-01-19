Billlie il gruppo che porta lo storytelling del K-pop a un nuovo livello internazionale

Billlie è un gruppo K-pop che si distingue per il suo approccio innovativo allo storytelling e alla musica. Con un metodo che sfida le convenzioni del mercato, le Billlie creano contenuti che riflettono una visione originale e articolata. La loro capacità di reinterpretare e modellare le tendenze li rende un punto di riferimento nel panorama internazionale, offrendo un’esperienza artistica diversa e autentica.

Le Billlie appartengono a quella categoria rarissima di gruppi che non seguono il mercato: lo interrogano, lo piegano, lo spostano di un millimetro e lo trasformano. Sette artiste — Moon Sua, Suhyeon, Haram, Tsuki, Sheon, Siyoon e Haruna — cresciute dentro la visione quasi cinematografica di Mystic Story, un’etichetta che non pensa in comebacks ma in narrazioni. Non entrano mai semplicemente in scena: scivolano dentro un universo che sembra già scritto, ma che a ogni loro passo si apre, si sposta, devia. La loro musica vive di contrasti morbidi, fratture lucide, momenti teatrali e micro-esplosioni emotive. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Billlie, il gruppo che porta lo storytelling del K-pop a un nuovo livello internazionale K-pop, “Demon Hunters” e “Soda Pop”: il nuovo fenomeno che conquista i fan

Il K-pop si fa strada anche a Parma, portando sul palco del Teatro Regio due spettacoli dedicati a "Demon Hunters" e "Soda Pop". L'evento si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con due repliche alle ore 15:00 e alle 18:00. Un'occasione per vivere l'energia e la musica di un fenomeno internazionale, in un contesto che unisce intrattenimento e passione per la cultura pop coreana.

