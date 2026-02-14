India a Mumbai celebrato il Made in Italy tra moda e design

A Mumbai, il Consolato Generale d’Italia ha organizzato un evento per mettere in mostra il talento italiano nel campo della moda e del design, a causa dell’aumento della richiesta di prodotti italiani nel mercato locale. La cerimonia si è svolta nella sede di Poltrona Frau, situata nel quartiere culturale della città, e ha attirato designer, imprenditori e appassionati di arredamento.

Il Consolato Generale d'Italia a Mumbai ha celebrato l'eccellenza del Made in Italy nei settori della moda e del design con un evento ospitato nella sede di Poltrona Frau, nel cuore del distretto culturale della capitale finanziaria indiana. L'iniziativa ha visto la presentazione della collezione, "Gate to India" del designer Elio Ferraro, frutto della collaborazione dello stilista con il partner indiano Kaysons. Ispirata al patrimonio artigianale indiano, la collezione è l'incontro del talento sartoriale italiano con l'esperienza di intere generazioni di artigiani, maestri nella lavorazione dei tessuti.