Permeabilizzazione dei suoli e riqualificazione degli spazi pubblici approvato il piano ‘Foglia’

Il Comune ha approvato il piano ‘Foglia’ per migliorare la permeabilità dei terreni e ridisegnare gli spazi pubblici, in risposta ai problemi causati dall’eccessiva impermeabilizzazione. Il progetto prevede la creazione di aree verdi più ampie e la sostituzione di superfici dure con materiali che permettono all’acqua di filtrare nel terreno. Si punta a ridurre le isole di calore e a garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche e del territorio. Un esempio concreto riguarda la sostituzione di alcune strade asfaltate con pavimentazioni permeabili in quartieri centrali.

Si tratta di tipologie di opere già realizzate in città, come la desigillazione che ha riguardato Case Finali e la recente riqualificazione di piazza Aguselli, in centro storico Creare nuovi spazi verdi, ridurre le superfici impermeabili, contrastare le isole di calore e assicurarsi una gestione efficiente e sostenibile dell’acqua, del territorio e dell'ambiente. Sono questi gli obiettivi che si pone il documento di indirizzo per gli interventi di adattamento climatico sul territorio denominato ‘Foglia – Forestazione green blue infrastructures per l’adattamento’, approvato con apposita delibera dalla Giunta comunale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

