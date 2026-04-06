Al Rolex Monte-Carlo Masters, il primo torneo Masters 1000 sulla terra battuta dell’anno, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori sono riusciti a passare al secondo turno nel doppio. La competizione si svolge fino al 12 aprile al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi di 6 milioni di euro. I due italiani hanno affrontato e superato i loro avversari nella prima partita della loro corsa nel torneo.

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, che si svolge fino al 12 aprile al Country Club nel Principato di Monaco (montepremi €6.309.095). Il torinese, reduce dal primo “1000” in carriera vinto in coppia con Simone Bolelli, assente dopo il lutto che l’ha colpito per la scomparsa del padre Daniele, è tornato dopo quattro anni a far coppia in doppio con Berrettini. I due azzurri hanno iniziato il percorso battendo 6-4, 4-6, 10-4 l’australiano Alex De Minaur e il britannico Cameron Norrie. Come ha ricordato Samuele Diodato presentando il match, non si è trattato del loro primo confronto diretto: gli azzurri erano stati battuti in doppio al Queen’s nel 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppio

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