Ad Avellino, una città con circa quarantacinquemila abitanti, la scena politica si presenta molto vivace, con tensioni evidenti tra le forze in campo. La situazione politica locale è spesso al centro di discussioni pubbliche, con frequenti scontri tra esponenti di diversi schieramenti. Le dinamiche interne al consiglio comunale attirano l’attenzione di chi osserva attentamente gli sviluppi della vita amministrativa della città.

Centrodestra in guerra, centrosinistra nel coma, un ex sindaco sotto processo che si ricandida. E la città aspetta. Come sempre Avellino. Quarantacinquemila anime e una classe politica che farebbe rimpiangere persino il Consiglio comunale di Paperopoli. Il centrodestra non trova il candidato sindaco. Fatto normale, direte voi. Se non fosse che per risolvere la questione hanno dovuto disturbare il ministro dell'Interno della Repubblica Italiana. Piantedosi, che in quest'ultimo periodo ha certamente altro a cui pensare — molto più gossip, molto meno sicurezza nazionale. Strappato alle sue notti insonni per i destini della nazione, si è dovuto sedere al tavolo per spiegare a quattro litiganti irpini che no, ragazzi, così non si fa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Chiesto nuovo processo ad Avellino: dove la cocaina scorre nel salotto dei rispettabiliLo spaccio dei D'Argenio ad Avellino coinvolgeva professionisti e figure istituzionali.

Benvenuti nella podcastizzazione della politicaIl presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è stata ospite di Fedez e Mr.

Argomenti più discussi: Benvenuti ad Avellino, dove la politica è uno sport di contatto; Fortitudo, al PalaDozza arriva Avellino; Maltempo in Campania, domani scuole chiuse: ecco dove.

Benvenuti nella mia vita. Ebbene si.. questa sono io stampata sul muro della cucina. Ho saggiamente deciso di avvicinarmi a guardare bene la moka del caffè per capire perché non venisse su e in quel esatto momento ha deciso di esplodere. Peccato non ci s facebook

Buonasera e benvenuti alla 3ª puntata di Carluccissima ’26! (Da quei geni di #SplendidaCornice) #Canzonissima x.com