Benvenuti nella podcastizzazione della politica

Il presidente del Consiglio dei Ministri è stato ospite di Fedez e Mr. Marra nel loro podcast. Durante l'intervista, ha parlato di vari temi legati all'attuale governo e alle sfide politiche del paese. La conversazione si è svolta in modo diretto, con domande e risposte che hanno coinvolto i conduttori e il rappresentante istituzionale. L'evento ha attirato l'attenzione di molti ascoltatori.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è stata ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp. Prima o poi doveva succedere, con buona pace dei puristi della comunicazione politica che si ostinano a guardare a quest’ultima curvatura come a una concessione delle leadership alla dimensione della celebrità e della vanità fine a sé stessa. Invece, la podcastizzazione della politica italiana è oramai una mutazione matura e completa, che detto subito in modo chiaro non può che fare bene a una politica che in larga parte vive da diversi decenni una crisi permanente di ascolti, di partecipazione e di consenso. Il podcast, anche quello irriverente di Fedez e di Mr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Benvenuti nella podcastizzazione della politica Articoli correlati Benvenuti nella nebbia. Doppietta da tre puntiMAROTTESE 2 REAL METAURO 0 SAN COSTMAROTTESE: Palazzi, Brancasecca, Vitali, Pierelli, Dione, Passarini, Paszynski (33’ st Catalano), Saurro A. Leggi anche: Benvenuti nell’era della Signora Armani: la nipote di Re Giorgio vuole trasportare la collezione nella vita quotidiana. E quell'ultimo abito da sposa dello zio...