I tifosi del Benevento possono festeggiare: la squadra ha conquistato la promozione in Serie B con diverse partite di anticipo, tornando nella seconda divisione del calcio italiano dopo tre stagioni. La squadra ha ottenuto i punti necessari grazie a una serie di risultati positivi nelle ultime giornate di campionato, assicurandosi il ritorno nella categoria superiore senza dover attendere l’ultima giornata. La promozione è stata ufficializzata con diverse partite di anticipo rispetto alla fine del torneo.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Benevento, è festa! I campani tornano in Serie B dopo 3 anni: promozione anticipata!

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