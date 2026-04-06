Benevento in paradiso! Stende la Salernitana 1-0 e ritorna in Serie B dopo tre anni

Il Benevento ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Salernitana, che ha portato la squadra a tornare in Serie B dopo tre stagioni. La squadra ha cambiato allenatore, passando dall'esonero di Auteri all'ingaggio di Floro Flores come nuovo tecnico. Durante il campionato si sono registrate diverse vittorie e record, contribuendo a questa promozione.

Alla fine, la festa è stata rimandata solo di qualche giorno. La sconfitta con il Monopoli e il pari con il Cosenza avevano messo un po’ di apprensione alla squadra di Floro Flores ma, no, il distacco dal Catania secondo era ormai troppo ampio. Mentre il Picerno espugna il campo dei siciliani, il Benevento si prende il derby dell’Arechi contro la Salernitana e, soprattutto, a tre giornate dalla fine, la promozione matematica in Serie B. Promozione frutto di un campionato dominato dall’arrivo dell’ex bomber in panchina, con il Benevento che ha tenuto un passo insostenibile per le altre: primo posto del Girone C di Serie C blindato con il maggior numero di vittorie, miglior attacco e seconda miglior difesa fin qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Benevento in paradiso! Stende la Salernitana 1-0 e ritorna in Serie B dopo tre anni SERIE C/ Salernitana-Benevento: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minutoSalernitana (60) e Benevento (77) si affrontano all’Arechi nel 35esimo turno di campionato. Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana okTutto il girone C in campo nel martedì che apre il penultimo infrasettimanale di stagione.