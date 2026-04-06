Belvedere Lorenzo Finn torna a vincere | Pogacar mi ispira

Il 19enne ciclista ligure ha conquistato nuovamente la vittoria in una gara disputata a Villa di Villa, dopo aver già trionfato nello stesso evento nel 2025. Durante l’intervista, ha dichiarato di trovare ispirazione in un noto campione sloveno, sottolineando la sua determinazione a migliorarsi continuamente. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, confermando il suo talento emergente nel panorama delle corse su strada.

Torna al successo Lorenzo Mark Finn con una delle grandi azioni da lontano con le quali si è fatto conoscere, vedi i successi ai Mondiali jr (2024) e Under 23 (2025). Il 19enne ligure, che corre per la Red Bull-Bora-Hansgrohe rookies, ha conquistato oggi a Villa di Villa (Treviso) il Trofeo Belvedere, classica per Under 23, per la seconda volata consecutiva. Finn ha piazzato l’affondo decisivo a 30 km dalla fine: bis consecutivo al Belvedere, un’impresa che mancava da 66 anni, dai tempi di Claudio Zanchetta (1959-1960), e che riporta al successo un campione del mondo in carica a 46 anni dall’ultima volta, firmata da Gianni Giacomini nel 1980. Sul podio, a 1’20” il britannico Smith (Visma) e Bambagioni (Technipes). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belvedere, Lorenzo Finn torna a vincere: “Pogacar mi ispira” Lorenzo Finn domina il Giro del Belvedere 2026 con un attacco secco sul MontanerSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026. Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigianaSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Temi più discussi: TUTTI CONTRO FINN: DOMANI AL BELVEDERE UNO SPETTACOLO MONDIALE; Lorenzo Finn in gara lunedì al Giro del Belvedere; Giro del Belvedere 2025, Lorenzo Finn atteso protagonista a Pasquetta; Pasqua in Veneto con Piva, Belvedere e Recioto: le Classiche U23. Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026. Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigianaSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l'87esima edizione del Giro del Belvedere. Il campione del mondo in carica U23 ha corso con lucidità fino ... oasport.it Finn, campione del mondo U23, vince il Giro del Belvedere per la seconda voltaLorenzo Mark Finn ha dominato l’87esima edizione del Giro del Belvedere, confermandosi protagonista assoluto della corsa trevigiana riservata agli Under 23. Il giovane talento, classe 2006 e campione ... it.blastingnews.com Lorenzo Mark Finn ha vnto il Giro del Belvedere. 1) Lorenzo Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) 3:54:04 2) William Smith (Team Visma | Lease a Bike Development) +1:20 3) Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbon facebook Lorenzo Finn in gara lunedì al Giro del Belvedere x.com