Su Rai2 torna “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha raggiunto la settima stagione. La trasmissione, molto seguita, propone interviste e approfondimenti su personaggi noti, con un tono diretto e senza filtri. Questa edizione si apre con Amanda Lear, che ripercorre le sue storie d’amore, i rapporti con Dalì e alcuni segreti mai svelati prima.

Belve riparte: Francesca Fagnani riaccende il cult di Rai2. Torna in prima serata su Rai2 “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla settima stagione e ormai diventato un punto fermo dell’intrattenimento televisivo italiano. L’appuntamento è fissato per martedì 7 aprile alle 21.20, con un debutto che promette scintille. Tra gli ospiti della prima puntata, spicca il nome di Amanda Lear, protagonista di un’intervista che mescola ironia, profondità e confessioni sorprendenti. In studio anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, ma è proprio la diva internazionale a catalizzare l’attenzione. Amanda Lear senza filtri: tra amori, libertà e provocazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belve torna su Rai2: Amanda Lear senza filtri tra amori trasgressivi, Dalì e segreti mai raccontati

“Le mogli mi dicevano: vai con mio marito”: Amanda Lear spiazza a Belve su Dalì e BowieAmanda Lear è ospite della prima puntata di Belve 2026 in onda il 7 aprile su Rai2 in prima serata e nella clip promozionale della sua intervista si...

Leggi anche: Amanda Lear a Belve: “Dalì era impotente, Bowie? Faceva un po’ schifo…”

Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma; Belve torna in onda (e sbarca su Disney+): ospiti e novità della prima puntata; FRANCESCA FAGNANI TORNA CON BELVE ANCHE CON AMANDA LEAR E SOLLECITO.

Belve riparte da Amanda Lear: i racconti su Dalì, Bowie e il marito morto in un incendio. Le anticipazioni della prima puntataTorna Belve su Rai2 con Amanda Lear ospite della prima puntata. Da Dalì a Bowie, fino al marito e al personaggio vissuto come una gabbia ... affaritaliani.it

'Belve' torna su Rai 2: Amanda Lear e Micaela Ramazzotti ospiti della settima stagioneIl celebre programma televisivo ‘Belve’, ideato e condotto con il suo inconfondibile stile da Francesca Fagnani, si appresta a fare il suo atteso ritorno sugli schermi televisivi con la sua settima st ... it.blastingnews.com

Amanda Lear a Belve ripercorre relazioni sorprendenti e fuori dagli schemi, tra confessioni e retroscena inediti. Dal rapporto con Dalì a quello con Bowie https://fanpa.ge/0ZWra . facebook

Amanda Lear: «Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie Faceva un po' schifo. Mio marito era bisessuale» x.com