Torna in tv la trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, che questa volta intervisterà una star internazionale molto conosciuta in Italia. La puntata sarà trasmessa nelle prossime settimane e vedrà la presenza di un’icona dello spettacolo proveniente da fuori Italia. La conduttrice accoglierà l’ospite per un’intervista che si preannuncia ricca di momenti significativi.

Nuove puntate in arrivo per Belve: tra le protagoniste delle prime interviste di Francesca Fagnani ci sarà anche un’icona dello spettacolo internazionale. Volete sapere di chi si tratta? Lo scoprirete leggendo di seguito! Leggi anche: «Belve è disperazione allo stato puro»: personaggio famoso distrugge Francesca Fagnani e il suo programma Belve, il programma di interviste più pungente della televisione italiana si prepara a tornare con una nuova stagione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il format è pronto a riportare in prima serata le conversazioni dirette e senza filtri che hanno conquistato il pubblico. Nel corso degli anni il talk è diventato uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo, grazie allo stile di conduzione di Francesca Fagnani che punta su domande dirette, ironia e momenti spesso sorprendenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi è

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