Torna Belve Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia | ecco chi è

Da donnapop.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in tv la trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, che questa volta intervisterà una star internazionale molto conosciuta in Italia. La puntata sarà trasmessa nelle prossime settimane e vedrà la presenza di un’icona dello spettacolo proveniente da fuori Italia. La conduttrice accoglierà l’ospite per un’intervista che si preannuncia ricca di momenti significativi.

Nuove puntate in arrivo per Belve: tra le protagoniste delle prime interviste di Francesca Fagnani ci sarà anche un’icona dello spettacolo internazionale. Volete sapere di chi si tratta? Lo scoprirete leggendo di seguito! Leggi anche: «Belve è disperazione allo stato puro»: personaggio famoso distrugge Francesca Fagnani e il suo programma Belve, il programma di interviste più pungente della televisione italiana si prepara a tornare con una nuova stagione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il format è pronto a riportare in prima serata le conversazioni dirette e senza filtri che hanno conquistato il pubblico. Nel corso degli anni il talk è diventato uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo, grazie allo stile di conduzione di Francesca Fagnani che punta su domande dirette, ironia e momenti spesso sorprendenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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