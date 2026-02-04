Belén Rodriguez interrompe bruscamente un'intervista | Non devo dimostrare nulla lavoro in TV da vent'anni
Belén Rodriguez mette fine all’intervista in modo secco. La conduttrice ha interrotto bruscamente la chiacchierata con Ilaria Ravarino, dicendo che non doveva dimostrare nulla e ricordando di lavorare in TV da vent’anni. La scena ha lasciato tutti sorpresi, con Rodriguez che ha deciso di chiudere la conversazione senza ulteriori spiegazioni.
"Questa intervista finisce qui": così la conduttrice avrebbe messo fine alla chiacchierata con Ilaria Ravarino. La giornalista del Messaggero: "I PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino, attoniti dall'altra parte del telefono".🔗 Leggi su Fanpage.it
