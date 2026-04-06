Ieri sera a San Siro, il difensore ha ricevuto il supporto dei tifosi durante un momento difficile. La presenza dei supporter ha mostrato quanto il loro appoggio possa essere significativo in situazioni complicate. La partita ha visto il giocatore coinvolto in alcune difficoltà, ma il pubblico ha continuato a sostenere la squadra con entusiasmo. La risposta dei tifosi ha sottolineato ancora una volta la loro vicinanza ai calciatori nei momenti delicati.

di Stefano Cori Bastoni ieri a San Siro, in un momento piuttosto complicato, ha ricevuto il sostegno del popolo interista. L’Inter era sotto osservazione al rientro dalla sosta, era necessario capire se i nerazzurri potessero dare una risposta in ottica corsa Scudetto. Al momento il vantaggio è di +9 sul Milan e +10 sul Napoli, in attesa del match di questa sera che vedrà di fronte le due squadre. Tra i calciatori più attenzionati c’era senza dubbio Alessandro Bastoni. Dal 14 febbraio in poi, da quell’episodio con Kalulu in Inter-Juventus il difensore ha vissuto un momento a dir poco complicato. Tra fischi degli stadi avversari e insulti sui social. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni in difficoltà, tranquillo Ale c’è San Siro: quando i tifosi sanno essere fondamentali

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