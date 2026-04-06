Basso Cilento patto a tre per la realizzazione di una bretella di collegamento con la A2

Nel Basso Cilento è stato firmato un accordo tra tre parti per la realizzazione di una bretella che collegherà direttamente la zona alla A2, l'Autostrada del Mediterraneo. La nuova strada avrebbe lo scopo di migliorare il collegamento tra la costa e l’autostrada principale, facilitando il traffico e riducendo i tempi di percorrenza. L’intervento mira anche a superare l’isolamento delle aree interne della regione.

Unendo le forze, le tre amministrazioni puntano a ottimizzare l'accesso ai fondi pubblici e a velocizzare un iter infrastrutturale vitale per l'economia dell'area Una nuova arteria stradale a scorrimento veloce per collegare la costa all'Autostrada del Mediterraneo e rompere l'isolamento delle aree interne. La Giunta comunale di Sapri, guidata dal sindaco Antonio Gentile, ha approvato all'unanimità un Protocollo d'Intesa che sancisce un'alleanza interregionale con i Comuni di Tortorella (Salerno) e Rivello (Potenza). Al centro dell'accordo c'è la realizzazione di un progetto storico e atteso da tempo: la costruzione di una "bretella" di collegamento tra la Strada Statale 18 e la Fondo Valle del Noce (S. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Si cercano tre carpentieri con esperienza per la realizzazione di opere in cemento armatoSi offre contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato, per lavoro a tempo pieno, dalle 8 alle... Leggi anche: Approvato il progetto di espansione viaria: nuovo collegamento tra Valdastico e Trento Sud in fase di realizzazione