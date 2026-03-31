Si cercano tre carpentieri con esperienza per la realizzazione di opere in cemento armato

Un'azienda del settore edile ha avviato la selezione di tre carpentieri con esperienza. Le risorse saranno coinvolte in tutte le fasi della realizzazione di opere in cemento armato. La ricerca è condotta dal Centro per l'impiego di Chieti, che ha aperto le candidature per questa posizione.

Si offre contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato, per lavoro a tempo pieno, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 Per azienda operante nel settore edile, il Centro per l'impiego di Chieti cerca tre carpentieri. La risorsa si dovrà occupare di tutte le fasi per la realizzazione di opere in cemento armato. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato, per lavoro a tempo pieno, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per candidarsi, si può inviare il curriculum in formato Word o Pdf all'indirizzo [email protected]. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Si cercano tre carpentieri con esperienza per la realizzazione di opere in cemento armato Articoli correlati Si cercano tre saldatori con esperienza per azienda del settore edile: come candidarsiSi offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; il lavoro è a tempo pieno Per azienda operante nel... Pistoia: rapina in tabaccheria, ladri minacciano titolare con la pistola. Si cercano tre uominiMONTALE (PISTOIA) – Paura ieri sera, 26 marzo 2026, a Montale, in provincia di Pistoia.